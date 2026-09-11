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Polícia

Padrasto é preso suspeito de matar criança de 1 ano e 3 meses em Colares, no Pará

A mãe da criança também foi levada à unidade policial para prestar esclarecimentos

O Liberal
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Padrasto é preso suspeito de matar criança de 1 ano e 3 meses em Colares, no Pará. (Divulgação PM)

Um homem identificado como João Manoel da Silva Ferreira foi preso pela Polícia Militar, nesta sexta-feira (11), suspeito de envolvimento na morte da enteada, Lívia Cecília da Silva Campos, de 1 ano e 3 meses, na zona rural de Colares, no nordeste do Pará. A mãe da bebê, Emily da Silva do Carmo, também foi detida. 

Segundo informações repassadas pela PM, a criança foi encontrada morta e apresentava sinais de lesões contundentes pelo corpo. Após tomar conhecimento do caso, a guarnição recebeu informações de que o suspeito estaria escondido nas proximidades de uma caixa d’água, na comunidade da Fazenda.

Os policiais se deslocaram até o local e conseguiram localizar e prender João Manoel. Ele foi conduzido à delegacia, onde o caso será investigado. A mãe da criança também foi levada à unidade policial para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da morte da criança e a possível participação do padrasto no crime. Em nota, a PC confirmou a prisão do padrasto e da mãe de Lívia, que foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. "Ambos permanecem à disposição da Justiça", comunicou. Já a Polícia Científica do Pará informou, às 17h38, que, até aquele momento, o corpo da vítima passava por perícia e que será liberado ao término do procedimento.

 

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