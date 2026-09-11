Homem morre após ser baleado em Parauapebas

Genilson Sousa Lopes, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (10), no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele chegou a ser socorrido com vida até o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o portal Correio de Carajás, moradores da área relataram que um grupo de homens teria sido responsável pelos disparos. Genilson foi atingido por vários tiros e ao menos um deles o acertou na cabeça. Até agora, as autoridades policiais tentam identificar quantas pessoas participaram do crime e a identidade de cada uma delas.

Depois de ser alvejado, Genilson caiu em uma área de mata. Circulou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgata. A vítima aparece ensanguentada nas imagens enquanto é retirada do terreno.

Ainda conforme o Correio, uma motocicleta que teria sido utilizada na ação foi localizada pela Polícia Militar após ser abandonada no bairro Cidade Jardim. O veículo deve ser analisado para auxiliar nas investigações.

Genilson havia sido preso pela Polícia Militar em março deste ano, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda não se sabe se a vida pregressa dele tem alguma relação com o homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou atualizações sobre a apuração da PC sobre o caso. Em nota, a instituição disse que a Delegacia de Homicídios de Parauapebas apura as circunstâncias do ocorrido. "A vítima foi encaminhada para atendimento médico, mas morreu no hospital. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", comunicou.