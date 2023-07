'Maníaco da Ceasa' está em regime aberto desde 27 de junho

André Barbosa - mais conhecido como o "Maníaco da Ceasa", que matou três adolescentes entre 2006 e 2007, em Belém - está em regime aberto desde o último 27 de junho sob monitoramento eletrônico. A informação foi confirmada por meio de nota da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A condenação de André ocorreu em 2008 a 104 anos de prisão.

De acordo com a nota, a secretaria informa que recebeu a decisão de progressão para o regime aberto de André Barbosa no dia 27 de junho e deu cumprimento à determinação judicial. Ele estava na unidade prisional Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC) e foi transferido para Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), para cumprimento do regime aberto.

O caso ganhou repercussão nacional, por se tratar de de um serial killer. José Raimundo Oliveira, Adriano Augusto Nogueira Martins e Ruan Valente foram as vítimas de André, e a princípio os crimes não foram todos ligados a ele. Mas em meio às investigações, a polícia percebeu que dois desses crimes eram muito parecidos.

Os meninos eram abordados em um cyber café, no bairro do Guamá. Eles eram atraídos para a mata onde eram violentados, torturados e asfixiados até a morte. Todos os crimes foram praticados da mesma forma.

As vítimas tinham o mesmo biotipo, eram afrodescendentes. André seduzia os meninos e depois de conquistar uma certa confiança dos garotos ele atraia os meninos para a mata da Ceasa.

A posição que os corpos eram deixados se tratava de uma assinatura do crime. Enquanto André tentava fazer a quarta vítima, o menor de 11 anos conseguiu fugir. O criminoso derrubou seu celular, que foi uma das pistas para os policiais.

Em depoimento à polícia, o assassino contou que foi abusado sexualmente por um traficante, dos 5 aos 7 anos, que não era um monstro e merecia uma segunda chance.

Em 18 de novembro de 2008, o caso foi julgado e André foi condenado a 104 anos de prisão. O Tribunal de Justiça do Pará informou que, por maioria de votos, o Conselho de Sentença considerou o réu culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação e vilipêndio de cadáver, além de atentado violento ao pudor.

'Somente a Verdade'

Em 2021, o Grupo Liberal preparou uma série documental de crimes marcantes no Pará, "Somente a Verdade - Histórias de Polícia" . E o caso sobre o “Maníaco da Ceasa” é contado no segundo episódio da série.

"Somente a Verdade - Histórias de Polícia" relata casos policiais que marcaram Belém e o Pará que tiveram cobertura jornalística pelos veículos de comunicação do Grupo Liberal. Foi exibido um episódio a cada mês. Entre os diferentes casos que foram abordados na primeira e nas temporadas seguintes, está a história de Quintino da Silva Lira, a morte dos deputados Paulo Fontelles e João Batista, o caso dos "irmãos Mapará", entre outros.