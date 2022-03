Mais três vítimas comparecem à delegacia para denunciar líder religioso preso no Pará

​Mais três vítimas procuraram a Delegacia da Mulher (Deam), da Polícia Civil, para denunciar o advogado e líder religioso Paulo Paumgartten Sabino de Oliveira, de 68 anos, investigado e preso na última sexta-feira (18), no município de Marapanim, nordeste paraense, sob suspeita de cometer crimes de violação sexual contra mulheres, entre elas uma adolescente.

Com os três novos relatos que irão auxiliar nas investigações da PCPA, subiu para nove o número de vítimas do líder religioso, até o momento. De acordo com a delegada Mikaella Ferreira, que conduz o caso, todas as mulheres estão sendo encaminhadas para receber atendimento psicossocial, nas unidades do ParáPaz. O homem permanece preso à disposição do Poder Judiciário.

Paulo Paumgartten Sabino de Oliveira é líder de um grupo religioso denominado Missão do Espírito Santo. É investigado por crimes tendo como vítimas mulheres em aparente vulnerabilidade psicológica que, em busca de tratamento espiritual, passavam a integrar o grupo religioso. A polícia já se referiu ao caso como 'Novo João de Deus' ou 'João de Deus do Pará'.

A prisão dele foi resultado de um trabalho integrado da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher Belém (Deam), vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), e do Núcleo de Inteligência Policial, com apoio da Polícia Científica.

As autoridades policiais investigaram que o líder religioso se aproveitava da fragilidade da situação vivida e da fé das vítimas para abusar sexualmente delas, durante as sessões espirituais. Os encontros ocorriam na residência do investigado, localizada no bairro de Fátima, em Belém.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão Domiciliar, no Distrito de Marudá, município de Marapanim, foram periciados dispositivos celulares, onde foi encontrado vasto conteúdo pornográfico envolvendo vítimas menores de idade, motivo pelo qual foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de armazenamento de mat​​erial pornográfico infanto-juvenil previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

SERVIÇO

Para fazer denúncias as vítimas devem ir até a Delegacia da Mulher (Deam), localizada na travessa Mauriti, n° 2.394, entre as avenidas Rômulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco.