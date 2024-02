Mais de cinco milhões em mercadorias são apreendidos em divisa entre Pará e Amazonas

Uma ação conjunta de fiscalização resultou na apreensão de mais de cinco milhões em mercadorias que eram transportadas em uma rota fluvial na divisa entre os estados do Pará e Amapá. Denominada “Operação Guardiã”, a ação ocorreu no período de 22 a 31 de janeiro e visava reforçar o combate à criminalidade, especialmente em cidades na fronteira entre PA e AM, por meio do patrulhamento fluvial com foco na repressão aos crimes de narcotráfico, fazendários e ambientais. Também ocorreu a inspeção naval em prol da segurança da navegação.

Toda a operação ocorreu por meio de cooperação entre a Polícia Federal (PF), Marinha do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). As maiores ocorrências registradas foram a tentativa de envio de mercadorias destinadas a outro estado e de mercadorias sem documentos fiscais. Os agentes apreenderam cargas como cervejas, pneus, medicamentos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, motocicletas, eletroeletrônicos, entre outros.

Foram lavrados 54 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) que totalizaram R$ 5.499.286,85, em valores de mercadorias e R$ 769.958,81 em impostos e multas. A operação ainda contou com o apoio da Polícia Militar, sob o Comando de Policiamento Regional; quatro lanchas; um navio da marinha; e mais de 25 agentes públicos dos órgãos envolvidos.