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Polícia

Mais de 70 são detidos e mais de 40 adolescentes apreendidos após briga de torcidas em Belém

Confronto entre organizadas de Clube do Remo e Vasco da Gama na avenida Almirante Barroso ocorreu horas antes de partida pela Série A e causou pânico entre pedestres

O Liberal
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Mais de 70 são detidos e mais de 40 adolescentes apreendidos após briga de torcidas em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Mais de 70 pessoas foram detidas e mais de 40 adolescentes foram apreendidos após cenas de violência entre torcidas organizadas na tarde deste sábado (11), na avenida Almirante Barroso, em Belém. A confusão ocorreu horas antes da partida entre Clube do Remo e Vasco da Gama, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com testemunhas, por volta das 14h30, um ônibus que transportava integrantes de uma organizada do Remo, acompanhado por dezenas de motocicletas, passou em frente ao estádio do Paysandu, onde torcedores ligados ao Vasco estavam concentrados.

Com a aproximação dos grupos, houve confronto. Rojões foram disparados e a situação gerou correria e pânico entre pedestres que transitavam pela movimentada via.

Durante a confusão, um torcedor chegou a saltar de um ônibus em movimento na tentativa de enfrentar rivais, atitude que por pouco não resultou em um acidente grave.

Segundo a Polícia Civil, os detidos foram autuados com base no Estatuto do Torcedor por promover tumulto e incitar a violência. Já os adolescentes apreendidos foram encaminhados à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), onde passaram pelos procedimentos legais.

O caso ocorreu pouco antes do confronto entre Remo e Vasco, pela 11ª rodada do Brasileirão, e reforça o alerta para episódios de violência envolvendo torcidas organizadas na capital paraense.

Veja a nota na íntegra da Polícia Civil:

A Polícia Civil informa que, após briga de torcidas organizadas de Remo e Vasco, 75 pessoas foram autuadas com base no Estatuto do Torcedor, por promover tumulto e incitar violência.

A Polícia Militar também apresentou 45 adolescentes que foram encaminhados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) para providências cabíveis.

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