Mais de 600 quilos de cocaína são apreendidos em lancha no Caribe

Um carregamento de 628 quilos de cocaína, transportado em uma lancha pela região do Caribe, foi apreendido na Colômbia, na última segunda-feira (22). A droga foi avaliada em mais de US$ 21 milhões (dólares), o que equivale a cerca de R$ 104 milhões (reais). De acordo com autoridades do país, a cocaína foi embarcada na própria Colômbia e tinha como destino a República Dominicana. Quatro dominicanos e um venezuelano, que estavam a bordo da embarcação, foram detidos.

Ao Acento, o comandante da força-tarefa marítima contra o tráfico de drogas, Manuel Luna, disse que, ao perceber a presença das autoridades, os cinco tripulantes realizaram manobras com a intenção de fugir, o que deu início a uma perseguição pelo mar. A guarda costeira, a Aviação Naval e uma aeronave da Força Aérea Colombiana (FAC) participaram da operação.

Após a interceptação, durante a vistoria, foram encontradas 21 sacas contendo 624 embalagens semelhantes às utilizadas pelo tráfico para o transporte de cocaína, informaram as autoridades colombianas. Os suspeitos e o material apreendido foram colocados à disposição da Justiça para realização do procedimento criminal, de acordo com as leis locais.