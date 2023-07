Mais de 60 ovos de tartaruga são furtados de área protegida na praia do Atalaia, em Salinópolis

Mais de 60 ovos de tartaruga marinha foram furtados de uma área protegida na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará, na última sexta-feira (7). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) neste sábado (8). Depois do caso, a região ao entorno do local recebeu o reforço de equipes de segurança. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) repudiou o ato criminoso.

O Ideflor-Bio por meio de nota informou que “registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil para averiguar o sumiço de filhotes em um dos ninhos. A vigilância no entorno da área foi reforçada com o apoio das autoridades policiais”. O Instituto ressaltou que “repudia qualquer ato de vandalismo ou ação que cause danos ao meio ambiente".

Já a Polícia Civil disse via nota que “instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e apura o caso por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa)”. A PCPA destaca que “qualquer interferência nos ninhos é considerada crime ambiental, com multa e detenção de seis meses a um ano”. Informações sobre o fato podem ser denunciadas pelo número 181. O sigilo é garantido.