Mais de 500 quilos de carne de capivara são apreendidos em abatedouro clandestino no Marajó

​Mais de 500 quilos de carne de capivara foram apreendidos pela Polícia Militar, no município de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó. A ação, realizada na quinta-feira (7), também terminou com a prisão, em flagrante, de um homem no abatedouro clandestino.

A prisão e apreensão fazem parte da operação "Impacto nos Rios", deflagrada no Marajó Oriental para combater crimes de abigeato (roubo, furto e comercialização de animais), tráfico de drogas e pirataria.

Os policiais chegaram no abatedouro clandestino através de uma denúncia de que havia uma embarcação comercializando carne de capivara no Furo Igarapé Fundo, no Marajó. Ao chegar no abatedouro, além da carne de capivara apreendida, também havia sacas de sal para fazer a preparação de mais carne. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Cachoeira do Arari para o registro da ocorrência.

Na semana passada, 1.500 quilos de carne de capivara salgada e oito animais mortos em preparação foram apreendidos em um acampamento numa comunidade de Soure.