Mais de 400 quilos de carne imprópria para consumo são apreendidos em Igarapé-Miri, no Pará

O total de 410 quilos de carne transportada sem refrigeração foram apreendidos em Igarapé Miri, no nordeste estadual, nesta terça-feira (5), pela Polícia Rodoviária Estadual, com o apoio de fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). As informações são da Agência Pará.

De acordo com a Adepará e a PRE, a carne foi abatida de forma clandestina e estava sendo transportada em uma Kombi sem refrigeração alguma.

Na abordagem, os policiais rodoviários estaduais constataram a irregularidade no transporte do produto que seria comercializado. Conforme a Adepará, como a carne não apresentava condições sanitárias para consumo, ela foi descartada em local apropriado.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará lavrou um termo de apreensão assim como um auto de infração, também foi registrado em razão de o motorista que conduzia a carga não observar as normas sanitárias.

A carne também não tinha o devido registro na Adepará.