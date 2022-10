Mais de 300 custodiados recebem benefício da saidinha do Círio no Pará

No Pará, 326 custodiados receberam o benefício da saída temporária referente ao período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2022, que deve se estender por oito dias seguidos. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira (04), por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Em nota, a Seap explicou que a saída temporária é uma autorização concedida pelo judiciário aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, seguindo alguns requisitos, como bom comportamento, entre outros. As saídas do Círio começaram nesta terça-feira (04), com retorno previsto para o dia 11 de outubro.