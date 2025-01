Mais de 250 presos não retornam à cadeia após ‘saidinhas’ de fim de ano no Pará

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP) divulgou nesta sexta-feira (10) que 260 presos beneficiados com as saídas temporárias de final de ano não retornaram às unidades prisionais do estado. A medida, concedida a detentos em regime semiaberto que atendem a critérios como bom comportamento, permitiu a saída de 2.324 internos em todo o Par​á.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), 1.642 detentos receberam o benefício, mas 205 não retornaram, o que representa 12% do total. Até o momento, 36 deles já foram recapturados. No interior do estado, 682 presos foram liberados, com 55 evasões (8%) e 15 recapturas.

As saídas temporárias, regulamentadas por lei, oferecem até sete dias fora do ambiente prisional aos apenados que cumprem os requisitos determinados pelo Poder Judiciário.