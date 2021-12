Mais de 200 metros cúbicos de madeira são apreendidos em Santarém

A guarnição da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPAmb) e equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) apreenderam uma carga de madeira em tora em Santarém, no oeste do Pará, durante operação ambiental no distrito de Boa Esperança, na região da PA-370. A ação ocorreu na terça (30) e quarta-feira (1º). As informações são do portal G1 Santarém.

Durante a operação foram abordados seis caminhões carregados com toras, somando 202 metros cúbidos. Ao solicitarem a documentação necessária para transporte e comprovação de origem foi constatada a irregularidade. A carga foi apreendida e ficou sob custódia em um porto da região.

Entre as toras, havia espécies como maçaranduba e castanheira, que é protegida por lei e só pode ser derrubada com autorização de órgão federal.

Os agentes da Semma fizeram o auto de infração contra as duas empresas responsáveis pelo carregamento.