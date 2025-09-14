Mais de 20 kg de entorpecentes são apreendidos dentro de embarcação em Óbidos

Pouco mais de 20 quilos de entorpecentes foram apreendidos na tarde deste domingo (14) por agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, município do oeste paraense. A droga estava escondida em uma embarcação vinda de Manaus (AM) com destino a Belém.

Durante abordagem ao ferry boat “Itaperaba”, agentes da Polícia Militar e do Grupamento Fluvial de Segurança (GFlu) encontraram na fiscalização de rotina a carga ilícita, com o auxílio da cadela farejadora Ísis.

A carga estava escondida no porão da embarcação, em três volumes que continham 18 tabletes de maconha, pesando 20,190 kg. A droga apreendida foi levada à unidade de Polícia Civil da Base para os procedimentos legais.

As fiscalizações na região, coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do GFlu, tem como objetivo coibir ações criminosas nos rios, em especial na Região de Integração Baixo Amazonas.

“Mais uma vez nossos agentes identificaram os volumes que, na verdade, eram entorpecentes, que seguiam escondidos entre as cargas de uma embarcação. Com isso, conseguimos realizar mais uma apreensão na região do Baixo Amazonas, pelas equipes da Base Candiru, que completou um ano e já soma mais uma apreensão de drogas para sua produtividade, que vem sendo de suma importância no combate à criminalidade na região”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.