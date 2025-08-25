Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

Cerca de 140 tabletes de entorpecentes, totalizando 176,5 kg de skank, a supermaconha modificada em laboratório, foram apreendidos em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu no sábado (23), após denúncias sobre o transporte de drogas pela Estrada de Barreiras. A Polícia Militar interceptou duas motos e um carro de passeio envolvidos no crime.

A ação foi realizada por meio da Agência de Inteligência Intermediária do CPR X, em conjunto com o 15º Batalhão de Polícia Militar – Batalhão Transamazônica. Após a informação sobre o possível carregamento de drogas, as guarnições montaram um ponto estratégico de monitoramento e identificaram o veículo suspeito. O automóvel estava sendo acompanhado por duas motocicletas.

Conforme a PC, ao perceberem a aproximação da polícia, os ocupantes tentaram fugir pela estrada, mas foram interceptados na altura do km 18. Durante a perseguição, o carro utilizado pelos suspeitos apresentou pane, levando-os a seguir apenas nas motocicletas. Na fuga, eles acabaram se deparando com outras viaturas e caíram das motos, sendo detidos.

Durante a ação, foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento a um dos envolvidos que ficou ferido. Os suspeitos foram conduzidos à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. A polícia apreendeu os 176,5 kg de substância semelhante a skank; duas motocicletas; e um veículo modelo Corsa, de cor vermelha.

“Essa apreensão demonstra a eficiência do trabalho integrado da nossa tropa. A Polícia Militar do Pará permanece vigilante e comprometida em combater o tráfico de drogas, retirando de circulação uma grande quantidade de entorpecentes que certamente abasteceria o crime organizado na região”, destacou o comandante do CPR X, coronel Márcio Abud. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.