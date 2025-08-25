Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

O Liberal
fonte

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba. (Foto: Polícia Militar)

Cerca de 140 tabletes de entorpecentes, totalizando 176,5 kg de skank, a supermaconha modificada em laboratório, foram apreendidos em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu no sábado (23), após denúncias sobre o transporte de drogas pela Estrada de Barreiras. A Polícia Militar interceptou duas motos e um carro de passeio envolvidos no crime.

A ação foi realizada por meio da Agência de Inteligência Intermediária do CPR X, em conjunto com o 15º Batalhão de Polícia Militar – Batalhão Transamazônica. Após a informação sobre o possível carregamento de drogas, as guarnições montaram um ponto estratégico de monitoramento e identificaram o veículo suspeito. O automóvel estava sendo acompanhado por duas motocicletas.

Conforme a PC, ao perceberem a aproximação da polícia, os ocupantes tentaram fugir pela estrada, mas foram interceptados na altura do km 18. Durante a perseguição, o carro utilizado pelos suspeitos apresentou pane, levando-os a seguir apenas nas motocicletas. Na fuga, eles acabaram se deparando com outras viaturas e caíram das motos, sendo detidos.

Durante a ação, foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento a um dos envolvidos que ficou ferido. Os suspeitos foram conduzidos à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. A polícia apreendeu os 176,5 kg de substância semelhante a skank; duas motocicletas; e um veículo modelo Corsa, de cor vermelha.

“Essa apreensão demonstra a eficiência do trabalho integrado da nossa tropa. A Polícia Militar do Pará permanece vigilante e comprometida em combater o tráfico de drogas, retirando de circulação uma grande quantidade de entorpecentes que certamente abasteceria o crime organizado na região”, destacou o comandante do CPR X, coronel Márcio Abud. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

apreensão de entorpecentes
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

SEFA

No Pará, fiscalização apreende R$ 138 mil em máquinas vindas de São Paulo

Ao todo, 1.033 itens, entre filtros, componentes e acessórios, foram retidos pela equipe de fiscalização, em São Geraldo do Araguaia

24.08.25 17h22

HOMICÍDIO

Jovem é morto após briga por lata de cerveja em Monte Alegre; suspeito é preso

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 12h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda