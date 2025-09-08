Mais de 16 kg de skank são apreendidos em embarcação no rio Amazonas, em Óbidos



Pouco mais de 16 kg de drogas do tipo skank foram apreendidos em uma embarcação que navegava pelo rio Amazonas, nas proximidades do município de Óbidos, no oeste do Pará, no último domingo (7). O entorpecente foi encontrado durante uma ação de fiscalização de agentes que atuam na Base Fluvial Candiru, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O barco fazia trajeto Manaus - Belém.

A apreensão ocorreu por volta de 16h30, durante a abordagem de policiais do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e Policiais Militares. Durante a revista nas cargas e bagagens dos passageiros, a cadela farejadora Isis identificou a presença de entorpecentes na boia da proa da embarcação, onde foram encontrados 15 tabletes, totalizando 16,415 kg de substâncias de skank. O material estava escondido em caixas e sacolas.

“As apreensões contínuas feitas durante as fiscalizações a partir das Bases Fluviais reforçam diariamente que a estratégia de segurança fluvial, o posicionamento das nossas Bases em pontos estratégicos têm sido fundamentais para auxiliar no combate à criminalidade, especialmente ao tráfico de drogas e desarticulação de organizações criminosas", afirma o titular da Segup, Ualame Machado.

De acordo com Ualame, a ação é uma das formas de repressão ao mercado ilegal. “Vamos seguir trabalhando muito fortemente para seguir apreendendo os ilícitos que cruzam as rotas do nosso estado, sejam elas fluviais ou terrestres, e seguir garantindo o combate ao crime e à segurança da nossa população paraense”, reforça o secretário.

Após o flagrante, todo o material foi retirado, apreendido e encaminhado à equipe da Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais. De acordo com a Segup, as investigações seguem para identificar os responsáveis pelo envio do material.