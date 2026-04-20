Mais de 12 kg de maconha são apreendidos em ar-condicionado dentro de embarcação em Óbidos

Cerca de 12,550 kg de entorpecente do tipo maconha foram apreendidos em Óbidos, no oeste do Pará, na noite de domingo (19). A droga estava escondida dentro de um aparelho de ar-condicionado que era transportado por uma embarcação vinda do Amazonas (AM) com destino a Santarém.

A ação foi realizada por agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, instalada no Baixo Amazonas, no estreito de Óbidos, e contou com o apoio da Polícia Militar. Conforme as informações policiais, as equipes abordaram a embarcação “Golfinho”, que trafegava pelo rio Amazonas. A fiscalização teve o apoio do cão farejador da Polícia Militar, "Tupã". Ele foi o responsável por localizar os 11 tabletes de maconha, que estavam no ar-condicionado. O responsável pela embarcação, juntamente com o material apreendido, foi levado para a unidade de polícia civil local para os procedimentos cabíveis.

Conforme o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, os agentes coordenados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), atuam de forma contínua na fiscalização de embarcações que cruzam a região.

“Todas as ações são coordenadas para que as fiscalizações na malha fluvial do Marajó aconteçam de forma diária e, com isso, conseguimos identificar esses transportes ilícitos e assim combatemos os crimes violentos, o tráfico de drogas, mas também os crimes ambientais”, disse.