Mais de 100 Kg de pescado ilegal são apreendidos em Óbidos durante fiscalização

Cerca de 150 kg de pescado das espécies Tambaqui e Pirarucu foram apreendidos na quarta-feira (5) durante uma operação de fiscalização no município de Óbidos, oeste do Pará. A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial (GFlu), Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no âmbito da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, que combate a criminalidade e infrações ambientais na região. O pescado apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3.000,00, foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos para destinação adequada.

VEJA MAIS

O pescado foi encontrado na embarcação B/M 03 Irmãos, onde foi lavrado um auto de infração. A operação teve como objetivo coi​bir a pesca predatória durante o período de defeso, quando a atividade é proibida para garantir a reprodução das espécies. Além da apreensão, os agentes realizaram abordagens em embarcações e orientaram os pescadores sobre a restrição da pesca nesse período.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), Ualame Machado, o combate a ilícitos ambientais é uma prioridade da segurança pública estadual. “É importante ter um trabalho efetivo na malha fluvial, especialmente em um Estado como o Pará. Esse tipo de apreensão também demonstra o compromisso do policiamento em várias frentes de segurança, incluindo a coibição de crimes ambientais”, destacou.