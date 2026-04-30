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Polícia

Mais de 10 kg de skunk são apreendidos em embarcação em Óbidos

A droga havia saído de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém

O Liberal
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Mais de 10 kg de skunk são apreendidos em embarcação em óbidos. (Foto: Agência Pará)

Mais de 10 quilos de skunk, substância conhecida como “supermaconha”, foram apreendidos durante uma fiscalização na malha fluvial de Óbidos, na Região de Integração Baixo Amazonas, Oeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (29) e contou com o auxílio do cão de faro ‘Tupã’. O entorpecente estava escondido em caixas de papelão, transportado como encomenda dentro de uma embarcação.

Segundo as informações policiais, a droga havia saído de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém. Equipes que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), encontraram a droga dividida em 10 tabletes. A ideia de transportar o material ilícito como encomenda seria para enganar a fiscalização.

O cão farejador Tupã auxiliou as equipes na identificação da carga durante a abordagem. Todo o material apreendido e as informações sobre remetente e destinatário identificadas nas embalagens foram encaminhados à autoridade policial da própria Base Candiru, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária.

Segundo o titular da Segup, Ed-Lin Anselmo, a apreensão reforça a eficiência do trabalho integrado das forças de segurança nos rios do Pará. “Desde que as Bases Fluviais foram instaladas em pontos estratégicos da malha fluvial do Estado, alcançamos quase 7 toneladas de drogas apreendidas. E o trabalho não para, com a missão de levar mais tranquilidade aos paraenses”, disse o secretário.

Enfrentamento ao tráfico

No último sábado (25), as forças de segurança já haviam apreendido mais de 80 quilos de substância semelhante, durante fiscalização de rotina na Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, em Breves, no Marajó.

A droga também estava em uma embarcação que havia saído de Manaus (AM), com destino a Belém, distribuída em diversas caixas. Parte do material foi escondida em tubos de alumínio, envoltos em borracha, estratégia utilizada para dificultar a identificação.

A localização contou com o apoio do cão farejador Jay-Z, além do uso de equipamentos específicos para a abertura dos compartimentos onde a droga estava escondida.

Segurança nos rios

As forças de segurança intensificaram a atuação nos rios com as três bases fluviais: Antônio Lemos, em Breves, entregue em 2022; Candiru, em Óbidos, em funcionamento desde 2024; e Baixo Tocantins, em Abaetetuba, entregue em março de 2026. As unidades atuam de forma integrada, com equipes que realizam abordagens, fiscalizações e patrulhamento contínuo nas principais rotas fluviais.

Desde a implantação das estruturas, até abril de 2026, os resultados são expressivos. Juntas, as unidades foram responsáveis pela apreensão de mais de 6,7 toneladas de drogas, além de 42.492 quilos de pescado irregular e 78 armas de fogo, evidenciando o impacto direto da estratégia na repressão às atividades criminosas e proteção dos recursos naturais.

No período, foram realizadas ainda seis operações, com nove prisões, além da apreensão de 147 animais silvestres, reforçando o combate aos crimes ambientais e a proteção da fauna. A atuação das bases fluviais é considerada essencial diante da extensa malha hidrográfica do Pará, frequentemente utilizada como rota para o transporte de ilícitos.

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