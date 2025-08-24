Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mais de 1.270 casos de furtos de hidrômetros foram registrados em 2024, no Pará

Além dos prejuízos financeiros, o crime afeta o abastecimento de água em diversas áreas

O Liberal
fonte

Imagem de um hidrômetro. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O Pará registrou 1.271 casos de furtos de hidrômetros no ano de 2024, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Além dos prejuízos financeiros, o crime afeta o abastecimento de água em diversas áreas e prejudica os moradores. No ano de 2023, ainda de acordo com os dados, ocorreram 2.994 notificações sobre a prática criminosa. Já neste ano de 2025, entre janeiro e julho, 628 crimes do tipo foram denunciados. A subtração do equipamento gera a perda de informações sobre o consumo e pode ocasionar o potencial desperdício de água.

O hidrômetro é responsável por medir o consumo de água nas residências. Ele garante uma cobrança justa, baseada no uso real, além de ser uma ferramenta fundamental para o controle de perdas e na identificação de vazamentos. Segundo o engenheiro sanitarista da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Flávio Silva, os hidrômetros também podem ajudar a detectar problemas internos nos imóveis.

“Através da análise dos dados do hidrômetro, é possível verificar se há perdas na redistribuição ou até mesmo vazamentos internos”, explicou. Apesar da importância, esses equipamentos se tornaram alvo de furtos. “O valor econômico do material é muito baixo, mas a presença de pequenas partes metálicas ainda desperta o interesse”, diz.

Prejuízos à população

O furto do hidrômetro causa, principalmente, interrupções no fornecimento de água. “Quando o equipamento é retirado, o fluxo de água entre a rede de distribuição e a rede interna do imóvel é interrompido. Isso gera desabastecimento imediato e, em alguns casos, vazamentos”, destacou o engenheiro.

Flávio Silva destacou ainda que os furtos geram desperdício de água tratada e impactam diretamente na rede de abastecimento. “Quando ocorre vazamento após a retirada do hidrômetro, há perda de toda a água já processada, que envolve custos de tratamento, produtos químicos e energia elétrica. Além disso, usuários vizinhos também acabam sendo prejudicados com a redução da pressão na rede”, ressaltou.

Segundo ele, há situações em que moradores não percebem o furto, pois os criminosos improvisam tampas para evitar o vazamento. “Muitas vezes, o cliente pensa que está sem água por falha da companhia, quando na verdade o hidrômetro foi levado”, acrescentou.

Impactos financeiros

Além do prejuízo aos moradores, a Cosanpa também arca com custos significativos. “A companhia não repassa ao cliente os gastos com reinstalação. Isso inclui a compra de um novo hidrômetro, o deslocamento da equipe técnica e a mão de obra da empresa terceirizada responsável pela instalação”, explicou Flávio Silva. Vale ressaltar que os equipamentos danificados não poderão mais ser utilizados.

Há ainda perdas indiretas, como a água desperdiçada em possíveis vazamentos e o impacto no fornecimento para outros usuários da região. “É um prejuízo ecológico e financeiro, porque envolve também o desperdício de produtos químicos e energia elétrica utilizados no tratamento da água”, completou.

O prazo de atendimento da Cosanpa é de até 24 horas. Já para instalação de um novo hidrômetro, o prazo é de até 90 dias e é necessário o registro da ocorrência em uma unidade da polícia. Durante este período, nas faturas seguintes, virá o cálculo médio do consumo histórico mensal do cliente. É importante que o cidadão compareça à delegacia mais próxima ou na Dioe (Divisão de Investigação e Operações Especiais) para que a pessoa que tenha o hidrômetro furtado tenha o devido respaldo.

Prevenção

A Cosanpa orienta os consumidores a ficarem atentos ao estado de conservação do hidrômetro e de sua caixa de proteção.

“É importante que o morador saiba da relevância do equipamento, cuide dele e, caso perceba qualquer anormalidade, comunique imediatamente à companhia”, reforçou Flávio Silva.

Ele explica que não é permitido instalar grades ou barreiras adicionais no equipamento que acabam impedindo a leitura, mas a proteção original já oferece certa segurança. Em caso de furto, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência e acionar a Cosanpa pelos canais de atendimento:

Além da proteção física, a melhor forma de evitar esse tipo de crime é a conscientização”, ressaltou Flávio Silva. Segundo ele, quando o morador entende a importância do hidrômetro para a medição justa do consumo e para a continuidade do abastecimento, tende a zelar mais pelo equipamento. “A educação do consumidor é fundamental para inibir os furtos”, completou.

Denúncia

O furto de hidrômetros é classificado como furto qualificado, tipificado no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena para ele pode chegar de 1 a 4 anos de reclusão e multa. No Brasil, a água é considerada um bem público, e sua subtração por meio da fraude no hidrômetro, ou o furto do próprio equipamento, é considerado crime contra o patrimônio. A legislação foi alterada para aumentar as penas para crimes contra equipamentos essenciais, como os de fornecimento de água.

Site: www.cosanpa.pa.gov.br

Telefone: 0800 70 71 195 (apenas chamadas de telefone fixo)

Whatsapp: (91) 9255-7319

Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe): Avenida João Paulo II, nº 948.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

furtos de hidrômetro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos com mais de dez tiros em rua de Capanema

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 10h33

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

ALERTA

Mais de 1.270 casos de furtos de hidrômetros foram registrados em 2024, no Pará

Além dos prejuízos financeiros, o crime afeta o abastecimento de água em diversas áreas

24.08.25 8h00

NAUFRÁGIO

Embarcação naufraga na tarde deste sábado (23) no rio Tapajós, em Itaituba

Todos os ocupantes do barco se salvaram graças a outras embarcações

23.08.25 22h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

NAUFRÁGIO

Embarcação naufraga na tarde deste sábado (23) no rio Tapajós, em Itaituba

Todos os ocupantes do barco se salvaram graças a outras embarcações

23.08.25 22h29

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

CRIME

Corpo de mulher é encontrado esfaqueado em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Identificação da vítima foi realizada por tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo nomes e desenhos

23.08.25 16h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda