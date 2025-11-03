Motociclista é detido após atropelar duas mulheres dentro de cemitério em Santarém

Um motociclista foi detido após atropelar duas mulheres dentro do cemitério do bairro Mararu, em Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado na noite de domingo (2), quando as vítimas estavam prestando homenagens a entes queridos devido ao ‘Dia de Finados’. De acordo com as informações iniciais, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Conforme os relatos preliminares, várias pessoas estavam dentro do cemitério quando o motociclista entrou no local. As duas mulheres atingidas não conseguiram desviar do veículo. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância, que realizou os primeiros atendimentos no local e depois realizou o resgate das vítimas.

Uma equipe da Polícia Militar que fazia a proteção do cemitério tentou conter o condutor da moto após o acidente, mas o suspeito não parou o veículo. Um sargento da PM presenciou a situação e deu voz de prisão ao motociclista. O agente relatou que estava visitando o túmulo de familiares quando o atropelamento ocorreu e o motociclista estava bastante alterado. Quando a situação foi controlada, o suspeito foi conduzido até a delegacia da Polícia Rodoviária Federal, onde ele foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou a embriaguez.

Na chegada à 16ª Seccional da Polícia Civil, o suspeito desacatou os policiais. O homem ainda chegou a ameaçar profissionais da imprensa que estavam no local registrando a apresentação do condutor. O suspeito permanece detido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.