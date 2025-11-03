Motociclista é detido após atropelar duas mulheres dentro de cemitério em Santarém
O caso foi registrado na noite de domingo (2) no cemitério do bairro Mararu
Um motociclista foi detido após atropelar duas mulheres dentro do cemitério do bairro Mararu, em Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado na noite de domingo (2), quando as vítimas estavam prestando homenagens a entes queridos devido ao ‘Dia de Finados’. De acordo com as informações iniciais, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.
Conforme os relatos preliminares, várias pessoas estavam dentro do cemitério quando o motociclista entrou no local. As duas mulheres atingidas não conseguiram desviar do veículo. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância, que realizou os primeiros atendimentos no local e depois realizou o resgate das vítimas.
Uma equipe da Polícia Militar que fazia a proteção do cemitério tentou conter o condutor da moto após o acidente, mas o suspeito não parou o veículo. Um sargento da PM presenciou a situação e deu voz de prisão ao motociclista. O agente relatou que estava visitando o túmulo de familiares quando o atropelamento ocorreu e o motociclista estava bastante alterado. Quando a situação foi controlada, o suspeito foi conduzido até a delegacia da Polícia Rodoviária Federal, onde ele foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou a embriaguez.
Na chegada à 16ª Seccional da Polícia Civil, o suspeito desacatou os policiais. O homem ainda chegou a ameaçar profissionais da imprensa que estavam no local registrando a apresentação do condutor. O suspeito permanece detido.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA