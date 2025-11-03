Suspeito de esfaquear homem em briga de bar é preso em Parauapebas

O principal suspeito de esfaquear um homem durante uma briga de bar em Parauapebas, sudeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil. O caso ocorreu na tarde de domingo (2), no bairro Ipiranga, quando a vítima foi golpeada duas vezes. Pessoas que estavam na área ajudaram a socorrer o homem ferido, que foi levado para o Hospital Municipal.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada às 14h10 para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, os agentes foram informados de que a vítima foi atingida no peito e no braço direito, mas havia sido socorrida e levada ao hospital. Testemunhas relataram que o suspeito havia fugido em um carro Onix preto. Não foi informada quando teria sido a motivação para o desentendimento entre a vítima e o suspeito.

Durante as buscas na área, o veículo foi avistado e abordado. O condutor, filho do suspeito, informou o paradeiro do pai e levou a guarnição até o endereço. O homem recebeu voz de prisão e precisou ser algemado por apresentar sinais de embriaguez, segundo relatório policial. O estojo usado para proteger a faca usada no esfaqueamento foi encontrado dentro do carro do filho do suspeito, mas a arma não foi localizada.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Parauapebas, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal grave. “Ele está à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.