Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Anderson da Conceição Martins, conhecido pelo apelido de "Pé de Ferro", e o irmão dele, Jackson Pereira da Conceição Martins, vulgo "Dedé", foram mortos a tiros no sábado (1º/11) na comunidade Arapari, que fica em Barcarena, Região Metropolitana de Belém (RMB). Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Moradores ouviram o barulho dos disparos e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 14º Batalhão (14º BPM) se deslocou até o local e confirmou que Anderson e Jackson haviam sido assassinados a tiros.

Segundo as autoridades, a população, apesar de não ter visto característica do autor dos disparos, relatou que a casa onde os irmãos foram mortos servia para o consumo de entorpecentes. As vítimas, ainda conforme a PM, possuíam passagens pela polícia e eram usuárias de drogas.

As polícias Científica (PCEPA) e Civil (PC) também foram comunicadas sobre o duplo homicídio para a apuração do ocorrido. Os corpos de “Pé de Ferro” e “Dedé” foram removidos ao Instituto Médico (IML).

No momento, não há nenhuma confirmação de que a vida pregressa de Anderson e Jackson ou o uso de drogas possam ter relação com o crime. Nenhuma hipótese é descartada. A PC e o 14º BPM seguem atrás de pistas sobre quem matou os irmãos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.