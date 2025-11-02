Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Moradores relataram à Polícia Militar que o crime ocorreu em uma casa que era utilizada para o consumo de entorpecentes

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Anderson da Conceição Martins, conhecido pelo apelido de "Pé de Ferro", e o irmão dele, Jackson Pereira da Conceição Martins, vulgo "Dedé", foram mortos a tiros no sábado (1º/11) na comunidade Arapari, que fica em Barcarena, Região Metropolitana de Belém (RMB). Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas. 

Moradores ouviram o barulho dos disparos e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 14º Batalhão (14º BPM) se deslocou até o local e confirmou que Anderson e Jackson haviam sido assassinados a tiros. 

Segundo as autoridades, a população, apesar de não ter visto característica do autor dos disparos, relatou que a casa onde os irmãos foram mortos servia para o consumo de entorpecentes. As vítimas, ainda conforme a PM, possuíam passagens pela polícia e eram usuárias de drogas. 

As polícias Científica (PCEPA) e Civil (PC) também foram comunicadas sobre o duplo homicídio para a apuração do ocorrido. Os corpos de “Pé de Ferro” e “Dedé” foram removidos ao Instituto Médico (IML).

No momento, não há nenhuma confirmação de que a vida pregressa de Anderson e Jackson ou o uso de drogas possam ter relação com o crime. Nenhuma hipótese é descartada. A PC e o 14º BPM seguem atrás de pistas sobre quem matou os irmãos. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

irmãos

pé de ferro

dedé

mortos a tiros

barcarena

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por depredar hospital municipal de Iritua

De acordo com a Polícia Militar, funcionários do local relataram que ele teria quebrado a vidraça da sala anexa à unidade de saúde com as próprias mãos

02.11.25 9h00

POLÍCIA

Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Moradores relataram à Polícia Militar que o crime ocorreu em uma casa que era utilizada para o consumo de entorpecentes

02.11.25 8h34

POLÍCIA

Facções criminosas veem no Rio de Janeiro um refúgio estratégico; entenda o porquê

Operação deflagrada na terça-feira (28) expôs conexão entre criminosos do Pará e o Comando Vermelho carioca, deixando mais de 100 mortos

01.11.25 18h00

POLÍCIA

PL que endurece regras de internação de adolescentes fere princípios do ECA, avalia advogada

No início desta semana, um garoto de 13 anos, que tinha envolvimento com atos infracionais, foi morto a tiros em Marabá. O assunto ganhou grande proporção e coincidiu com o período em que há muita discussão sobre tornar mais rígidas as regras para internação de adolescentes que cometeram atos infracionais

01.11.25 17h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Ananindeua: Professor que tentou beijar a aluna é preso pela Polícia Civil

O educador é suspeito de praticar crimes de assédio e importunação sexual contra alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Maia

31.10.25 22h24

POLÍCIA

Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Moradores relataram à Polícia Militar que o crime ocorreu em uma casa que era utilizada para o consumo de entorpecentes

02.11.25 8h34

INVESTIGAÇÃO

Laudo sobre causa da morte de menino encontrado morto em mala deve ser entregue em dez dias

O caso da morte de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de seis anos, teve grande repercussão nas redes sociais

31.10.25 14h03

POLÍCIA

Acusado de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda