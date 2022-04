Mãe tem ataque epiléptico e criança morre afogada no Marajó

Uma criança morreu afogada após a mãe sofrer um ataque epiléptico na ilha do Marajó. O acidente ocorreu no município de Portel. Segundo o portal do Marajó, o corpo do menino, de aproximadamente três anos, foi encontrado por um grupo de ribeirinhos, por volta das 8 horas de sexta-feira (22).

As primeiras informações indicam que o menino viajava no colo da mãe. Foi quando a mãe sofreu o ataque epiléptico e, com o barco em movimento, a criança caiu no rio. A mãe foi socorrida e, em relação a esse problema de saúde, o quadro clínico dela é estável. Ainda sobre o acidente, a Redação Integrada acionou a Polícia e aguarda o retorno.

A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos e se expressa por crises epilépticas repetidas.

A crise convulsiva é a forma mais conhecida pelas pessoas e é identificada como “ataque epiléptico”. Nesse tipo de crise, a pessoa pode cair ao chão, apresentar contrações musculares em todo o corpo, mordedura da língua, salivação intensa, respiração ofegante e, às vezes, até urinar.

LEIA MAIS:

A crise do tipo "ausência" é conhecida como "desligamentos". A pessoa fica com o olhar fixo, perde contato com o meio por alguns segundos. Por ser de curtíssima duração, muitas vezes não é percebida pelos familiares e/ou professores, ainda segundo a Associação Brasileira de Epilepsia.