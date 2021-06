Mãe encontra filho esfaqueado na cama, dentro de casa, em Redenção

Hugo Ronan de Miranda, de 33 anos, foi assassinado a facadas neste final de semana, no município de Redenção, sul do Pará. O corpo foi encontrado pela própria mãe da vítima, dentro da quitinete onde morava, no bairro Serrinha. A Polícia Civil informou que está levantando informações e ouvindo testemunhas para esclarecer o crime e localizar o autor ou autores. Até o momento desta publicação, nenhuma prisão havia sido realizada.

Testemunhas contaram que Huro morava sozinho na quitinete. A mãe dele, que reside na área rural de Redenção, disse à imprensa local que conversava com ele diariamente, via celular, mas desde domingo (6) não falava com ele. Estranhando a falta de comunicação com o filho, ela veio até a cidade procurá-lo.

Após abrir a porta da quitinete, no início da noite de segunda, ela encontrou o filho caído na cama, ensanguentado e já sem vida. Ele foi golpeado várias vezes, possivelmente com uma faca, e sofreu lesões no pescoço, no tórax e nas mãos. Nenhum pertence da vítima foi levado.

O delegado Camargo, que conduz o inquérito policial, disse que a Polícia Civil já tem algumas linhas de investigação, no entanto, ele não revelou quais as hipóteses para não comprometer a elucidação do crime. O corpo de Hugo foi trazido para exames periciais no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) de Marabá.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.