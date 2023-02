Mãe e mais dois homens são presos por exploração sexual de adolescente em boates e motéis no Marajó

A mãe de uma adolescente de 14 anos e outros dois homens foram presos pela Polícia Civil do Pará (PCPA) na terça-feira (31) acusados de exploração sexual da jovem em boates e motéis de Breves, no arquipélago do Marajó. O mandado de prisão foi cumprido por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca). A guarda da garota foi retirada da responsável dela. A vítima recebe apoio e acompanhamento especializado. Com informações do Notícia Marajó.

Segundo a polícia, o trio supostamente explorava a adolescente obrigando-a a fazer apresentações de “danças hipersexualizadas, seminua em boates e motéis de Breves” e em recebia pagamentos que variavam de R$ 100 a R$ 200.

Depois que a primeiras denúncias foram repassadas, a PC fez buscas e apreensões contra um dos presos. Com o material, descobriram que o acusado contratava a jovem para apresentações na boate e no motel, além de uma outra casa de shows.

Ainda de acordo com as autoridades, a mãe da vítima era quem levava a filha para as apresentações e ficava com o dinheiro recebido.

A mulher era conhecida pelo Conselho Tutelar. O órgão teria a “cientificada” a respeito do “teor criminoso” do que ela fazia com a garota. Entretanto a acusada optou por explorar a filho.

As prisões fazem parte da operação “Artêmis” e outras etapas podem ser realizadas nos próximos dias.