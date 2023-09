Mãe e filho morrem após grave acidente de trânsito em Tomé-Açú

Mãe e filho morrem após a motocicleta em que estavam colidir com um carro, na manhã do último sábado (16), na PA-140, Km 34, trecho que fica entre os municípios de Tomé-Açu e Concórdia do Pará, nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, as vítimas fatais foram identificadas como Maria Edinéia e Evanilson Brito, eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

VEJA MAIS

Segundo o que foi relatado por testemunhas, as vítimas, que seriam moradores de Tomé-Açu, seguiam na motocicleta quando foram atingidos pelo carro, modelo Kwid, de cor branca. Imagens dos veículos após a colisão foram compartilhadas nas redes sociais e mostram a motocicleta destruída, assim como a parte frontal direita e o vidro do carro completamente amassados devido a batida.

Até o momento, não há informações exatas sobre o que teria ocorrido na estrada de terra para que ocorresse a colisão entre os veículos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada, mas ao chegar no local as vítimas já estavam sem vida. Não há informações sobre a identidade e estado de saúde do motorista do veículo envolvido no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para os bombeiros e Polícia Civil e aguarda o retorno.