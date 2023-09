Carro perde freio durante embarque em balsa e gera acidente, no Porto de Marabá

Um acidente envolvendo um carro durante o embarque na balsa que faz travessia do porto Santana do Tapará para a cidade de Santarém, no Oeste do Estado, assustou diversas pessoas que estavam no local. Conforme as testemunhas, tudo teria ocorrido no momento de embarque na balsa, quando o veículo teria ficado sem freios e o condutor não conseguiu parar no local indicado.

Os passageiros relataram que o motorista teria percebido o problema no veículo somente quando estava entrando na balsa. Assim que percebeu que não teria como parar, o condutor tentou fazer uma manobra brusca para evitar um acidente mais grave. No entanto, não pode evitar a colisão e dois ocupantes do automóvel foram afetados. Uma das vítimas caiu no rio e a outra precisou saltar e se jogar no chão para escapar do pior.

Mesmo com o grande susto, nenhuma das pessoas envolvidas no caso morreu. Um dos passageiros teve uma fratura no braço e a outra pessoa não sofreu ferimentos. Os funcionários da balsa e testemunhas ajudaram nos primeiros socorros às vítimas. O homem com o braço fraturado foi encaminhado para o pronto socorro municipal de Santarém, onde passaria por exames e cuidados médicos mais adequados.

Até o momento, não identificaram as duas vítimas do acidente. Além disso, as autoridades competentes estão investigando o ocorrido para determinar o que teria causado o problema nos freios do veículo. A falta de freios pode levar a consequências graves, como neste caso. A equipe de resgate e os funcionários da balsa atuaram prontamente para auxiliar na segurança de todos os envolvidos e demais pessoas que estavam no local.