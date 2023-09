Motociclista morre após ser atingido por carreta na tarde desta segunda, em Santarém

Um motociclista identificado como Alessandro Kennedy da Silva Sousa, de 21 anos, morreu ao colidir com uma carreta na avenida Curuá-Una com Álvaro Adolfo, na tarde desta segunda-feira (11), no bairro Santíssimo, em Santarém, na região do Baixo Amazonas. O motorista da carreta, que não teve a identidade revelada, teria avançado a preferencial e atingido o condutor da motocicleta.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas evoluiu para óbito no local antes da chegada do socorro. A Polícia Científica esteve no local para realizar a remoção do corpo. Até o momento, não sem tem confirmaçao do paradeiro do suspeito de ter provocado o acidente. As informações são do portal O Impacto.

Segundo as informações colhidas no local, a vítima do acidente estava a caminho do de um supermercado da região para buscar a mãe. Também segundo os relatos preliminares, Alessandro era morador do ramal da Bica, localizado no bairro Mararu. Ele deixou a companheira, que estava grávida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.