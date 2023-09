Novo Progresso: homem morre carbonizado em acidente com duas carretas

A rodovia BR-163, no km 1.014, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi palco de um acidente envolvendo duas carretas, na noite de terça-feira (12), que provocou a morte de um homem identificado como Sidney de Souza Soares, de 46 anos de idade. Ele ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado no local da ocorrência, de vez que uma das carretas pegou fogo. Com informações do Portal oestadonet.

O acidente ocorreu por volta das 19h20. Duas carretas transitavam em sentidos opostos à altura do km 1.014 da rodovia Santarém-Cuiabá e acabaram colidindo de forma frontal.

Fogo

Em uma das carretas, o motorista ficou preso entre as ferragens, não conseguiu se sair da cabine e acabou morrendo carbonizado.

Equipes da empresa Via Brasil, concessionária responsável por 1.009 km da BR-163, foram acionadas para atender a ocorrência.

A Reportagem integrada do Grupo Liberal continua levantando informações sobre esse acidente.