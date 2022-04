Mãe e filho de um ano recebem descarga elétrica de um raio e desmaiam, no Pará

Uma mulher e um bebê desmaiaram depois que receberam uma descarga elétrica forte que atingiu a casa onde mãe e filha dormiam, na zona rural de Moju, no nordeste do Pará, neste último domingo (17).



Thais Ferreira Brito, de 23 anos, e Eduardo Peniche Gomes, de 26 anos, estavam dormindo junto com o filho, um bebê de 1 ano e 8 meses. Era por volta de 16h quando o raio atingiu a residência do casal. Os três receberam descarga elétrica, mas apenas Eduardo não desmaiou. No entanto, ele ficou sem forças para ajudar a esposa e o filho.



O pai de Thaís foi quem socorreu a família. Ele viu a casa da filha pegando fogo e correu para ajudar, conforme relatou Thaís.



Na casa, os prejuízos também foram grandes: o raio queimou todos os equipamentos eletrônicos, explodiu um ventilador e queimou a cortina da parede e algumas roupas que estavam secando no varal.



A mulher e o bebê receberam atendimento médico e foram liberados. Eduardo não chegou a ser examinado.