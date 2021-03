Mãe e filha são presas por desviar dinheiro de idoso, em Ananindeua

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão contra duas mulheres, mãe e filha, pelos crimes de desvio de proventos, maus tratos e deixar de prestar assistência ao idoso, cometidos contra um professor de 85 anos, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). As prisões aconteceram na tarde desta sexta-feira (05).

A Delegacia de Proteção ao Idoso abriu inquérito ainda em dezembro de 2020, após receber denúncias de que as duas mulheres agiam com descaso contra o professor aposentado. A polícia passou a investigar e constatou que o homem, de fato, não vivia em condições materiais à altura dos proventos que recebia, mensalmente.

Os agentes se certificaram da veracidade da denúncia. O idoso vivia em local insalubre, sem qualquer assistência e alimentação adequada. Diante dos fatos, na manhã desta sexta-feira, o juízo da 1ª Vara Criminal expediu o mandado de prisão contra as mulheres, que detidas, vão responder agora pelos crimes previstos no artigo 97 do Estatuto do Idoso.

O citado artigo expressa que é crime "deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. As penalidades variam de seis meses a três anos de detenção e multa.

A ação da Delegacia de Proteção ao Idoso contou com o apoio da Seccional Urbana do Comércio e da Delegacia de Crimes Discriminatórios. Mãe e filha foram presas em casa e encaminhadas à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e está à disposição da Justiça.