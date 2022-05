Mãe e filha são mortas na frente de casa em Altamira

Na terça-feira (10), uma mulher identificada como Carmem Lúcia, de 53 anos, e a filha, Luciana, que não teve a idade revelada pela polícia, foram mortas a tiros em frente ao conjunto residencial onde elas moravam, na rua Anfrísio Nunes, no bairro Jardim Independente II, em Altamira, sudoeste do Pará.

Testemunhas contam que os criminosos chegaram atirando e desferiram, pelo menos, quatro disparos. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que as duas já estavam mortas. A perícia criminal e as polícias civil e militar também estiveram para colher informações iniciais. O crime segue em investigação.

As vítimas são mãe e irmã de uma outra jovem, Luana da Silvam, que está internada no Hospital Regional Público da Transamazônica. Ela também foi vítima de uma tentativa de homicídio, que sofreu em abril, no mesmo bairro. A polícia informou que investiga se os dois casos têm alguma ligação.