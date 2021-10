Mãe deixa bebê de oito meses sozinho em casa e é presa pela polícia 

Vizinhos contaram que a prisão da mulher só ocorreu porque uma moradora do mesmo quarteirão a denunciou à Polícia Militar. Essa vizinhança soube que o bebê de oito meses de vida foi deixado sozinho na casa, enquanto a mãe, segundo a vizinhança se dirigiu a um bar para ingerir bebida alcoólica, em Novo Progresso, município do sudoeste do estado. Com informações do site Novo Progresso.

A Polícia Militar constatou o abandono da criança e acionou o Conselho Tutelar para acompanhar a apresentação da mulher. Segundo os policiais militares, a criança chorava em desespero, em cima de uma cama. Enquanto os policiais estavam no imóvel, a própria mãe chegou e confirmou que estava bebendo.

Ela foi autuada pelo crime de abandono de incapaz e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.