Mãe deita em cima de bebê de 29 dias e o mata sufocado

Segundo o delegado de Polícia Civil, Edimilson Faro, o pai do bebê disse à polícia que trabalha como mototaxista e estava fora de casa no momento do suposto acidente. A polícia trabalha para comprovar se trata-se de homicídio culposo ou doloso, nesse último caso, a morte resulta da intenção de matar.

O pai da criança contou que ao chegar em casa sentiu falta do neném, e ao acordar a esposa, logo viu o bebê debaixo dela, morto. A criança tinha exatos 29 dias de nascido e o caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (11) no bairro São José Operário, em Oriximiná, na região oeste do Estado.

O delegado informou que o bebê tinha um irmão gêmeo que morreu após o nascimento e esse episódio teria provocado um processo depressivo na mãe. A polícia informou que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas.

A polícia ouve pessoas e tem relatos que confirmam a depressão da mãe, inclusive, que ela faz acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), por causa do quadro depressivo, sobre o caso tratar-se de homicídio doloso ou culposo tudo está sob investigação. "Estamos procurando provar o que efetivamente aconteceu”, disse o delegado.