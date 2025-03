Mãe de menina denunciada por abandono é solta ao pagar fiança de R$ 1,5 mil

A mãe de uma criança de seis anos encontrada sozinha, sem alimentação e trancada em casa na noite de segunda-feira (24/03) foi posta em liberdade após pagar fiança de R$ 1,5 mil. A audiência de custódia realizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas homologou a prisão em flagrante da suspeita de maus-tratos e também a fiança arbitrada na Delegacia de Polícia Civil.

A mãe responderá pelo crime de abandono de incapaz em liberdade. O delegado responsável pelo caso definiu a fiança de R$ 1.518, que foi recolhida pela mulher. A juíza Flávia do Rosário analisou que a aplicação de fiança por parte da autoridade policial foi imposta em valor considerado razoável.

De acordo com a magistrada, a mãe terá ela terá que comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimada para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento. Caso não compareça, a fiança é quebrada. A mulher também não pode mudar de endereço sem permissão ou passar mais de oito dias longe de casa sem comunicar onde pode ser encontrada.

CASO - A menina de apenas seis anos foi resgatada pela Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste paraense, na noite da última segunda-feira (24/03), após ser encontrada sozinha e sem comida dentro de casa. O caso, tratado como abandono de incapaz, ocorreu em uma residência localizada no bairro Rio Verde. A criança foi encaminhada para acolhimento e a mãe dela foi presa pela Polícia Civil.

De acordo com inform​ações do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal, a mãe da criança havia saído no domingo (23/03) à noite e não retornou mais, deixando a filha em situação de abandono. A denúncia foi feita por vizinhos, que deram comida à menina na hora do almoço, na segunda-feira (24/03), mas, diante da ausência prolongada da mãe, acionaram o Conselho Tutelar.

Para os agentes da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar, a menina revelou que a mãe costumava deixá-la sozinha por longos períodos. Além disso, ela denunciou ter sido vítima de abuso sexual por um homem, que seria amigo de sua mãe. Ainda segundo fontes ligadas ao caso, a criança relatou que não gostava de ir para a casa do homem, pois ele tocava nas partes íntimas dela.

A residência onde a criança vivia estava em condições insalubres, com lixo espalhado por todo lado, restos de comida acumulados, roupas sujas e uma lata de cerveja à vista. Na geladeira, havia apenas temperos e bebidas alcoólicas, sem nenhum alimento disponível para a menina.

Além disso, foram encontrados materiais que indicam possível envolvimento da mãe com o tráfico de drogas, como cigarros que aparentam ser de maconha e embalagens que podem ter sido usadas para a comercialização de entorpecentes.

A mulher, que está grávida e tem outros cinco filhos – todos entregues a familiares –, negou envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, os indícios encontrados no local serão investigados.

A menina foi resgatada pela Guarda Municipal e por uma conselheira tutelar após denúncia de que ela estava sozinha no imóvel desde o dia anterior.