Mãe de cinco crianças, mulher grávida é presa suspeita de liderar facção criminosa em roubo de carga

Uma mulher grávida foi presa acusada de integrar quadrilha de roubo de cargas, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a Polícia, Tamires Silva é uma das 'cabeças' da organização que atua no crime. As informações são do Metrópoles.

A presa, além de estar grávida, é mãe de cinco crianças. No momento da prisão, os policiais encontraram um celular que foi roubado pelo namorado dela, que está preso.

Em 2014, Tamires foi presa por roubo de cargas e de ter mantido vítima e a própria filha em cárcere privado.