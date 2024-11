‘Macaxeira’ morre esfaqueado pela ex após descumprir medida protetiva, em Santarém

Marcos Antônio Costa da Conceição, mais conhecido pelo apelido de ‘Macaxeira’, morreu após ser esfaqueado durante uma briga com a ex-companheira, no bairro Santana, em Santarém, Oeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de domingo (3/11) quando, segundo informações policiais, testemunhas relataram que o homem invadiu a casa da mulher e teve início uma briga no local. ‘Macaxeira’ teria quebrado uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex.

A polícia informou que moradores relataram que o homem chegou de moto à residência da ex, aparentemente embriagado, e invadiu o local. Na confusão, ele teria quebrado o celular da mulher e a briga iniciou. Macaxeira teria pego uma faca para ameaçar a ex-companheira. No entanto, a mulher teria conseguido pegar a faca para se defender e, em meio a luta, desferiu o golpe no homem. Marcos Antônio saiu da casa da mulher e correu para a rua, onde foi socorrido por moradores e encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém (HMS). Ele deu entrada na unidade com uma lesão na região do tórax esquerdo. Devido a gravidade, o homem evoluiu para óbito.

Conforme a polícia, a mulher possivelmente teria agido em legítima defesa, por já possuir medida de proteção contra o homem. Uma equipe da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM) esteve na casa da mulher e a encaminhou para prestar esclarecimentos na delegacia. Após ser ouvida, a mulher foi liberada. O caso é investigado pela Polícia Civil.