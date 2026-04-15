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Polícia

Loja de motocicletas é assaltada por dupla armada em Belém

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens rendem funcionários e levam objetos pessoais das vítimas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra momentos do crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma loja especializada na comercialização de motocicletas, localizada na avenida Alcindo Cacela, em Belém, foi alvo de um assalto no fim da tarde de terça-feira (14/4). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens rendem funcionários e levam objetos pessoais das vítimas em uma ação que durou poucos minutos.

Em uma das imagens, é possível ver os suspeitos caminhando pela calçada, próximos ao estabelecimento. Um deles carrega um recipiente, mas não é possível identificar o que há dentro dele.

De outro ângulo, já dentro da loja, pelo menos nove pessoas foram rendidas pela dupla. Um dos suspeitos, que usa boné branco e segura um revólver, pega um anel e um relógio de uma das vítimas. Depois disso, o segundo suspeito, de boné vermelho, que carrega uma bolsa e também aparece armado, pega a chave e tranca a porta.

Outra filmagem ainda revela a abordagem dos suspeitos a um motociclista, que estava parado no sinal. A vítima desce do veículo e a dupla vai embora na moto.

Até o fim da tarde desta quarta-feira (15/4), nenhum dos suspeitos havia sido localizado. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o roubo foi registrado na Seccional de São Brás. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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