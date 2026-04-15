Loja de motocicletas é assaltada por dupla armada em Belém

Uma loja especializada na comercialização de motocicletas, localizada na avenida Alcindo Cacela, em Belém, foi alvo de um assalto no fim da tarde de terça-feira (14/4). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens rendem funcionários e levam objetos pessoais das vítimas em uma ação que durou poucos minutos.

Em uma das imagens, é possível ver os suspeitos caminhando pela calçada, próximos ao estabelecimento. Um deles carrega um recipiente, mas não é possível identificar o que há dentro dele.

De outro ângulo, já dentro da loja, pelo menos nove pessoas foram rendidas pela dupla. Um dos suspeitos, que usa boné branco e segura um revólver, pega um anel e um relógio de uma das vítimas. Depois disso, o segundo suspeito, de boné vermelho, que carrega uma bolsa e também aparece armado, pega a chave e tranca a porta.

Outra filmagem ainda revela a abordagem dos suspeitos a um motociclista, que estava parado no sinal. A vítima desce do veículo e a dupla vai embora na moto.

Até o fim da tarde desta quarta-feira (15/4), nenhum dos suspeitos havia sido localizado. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o roubo foi registrado na Seccional de São Brás. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.