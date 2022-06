Loja de materiais esportivos em Ananindeua é assaltada três vezes em menos de uma semana; vídeo

Uma loja de materiais esportivos no bairro Cidade Nova, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), foi assaltada três vezes em menos de uma semana. A última ocorrência foi na última sexta-feira (10). Segundo a proprietária, três homens renderam os funcionários e furtaram os produtos, totalizando prejuízo estimado em 5 mil reais, um quarto integrante trajado com uniforme da fornecedora de Equatorial Energia os aguardava para fuga em uma veículo. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação dos criminosos.

Nas imagens, é possível observar que às 17h38 um homem entra no estabelecimento para anunciar o assalto. Antes disso, ele se passa por cliente da loja, mas não demora muito para ameaçar uma funcionária com um objeto, possivelmente uma arma de fogo, que estava em sua mochila. Depois de ameaçada, a mulher entrega um celular ao bandido. Em seguida, ele começa a olhar para o lado de dentro do balcão das vendedoras.

Em seguida, um segundo integrante do bando chega ao local e começa a recolher sandálias e as coloca em uma mochila que ele acabara de roubar da loja. O terceiro homem entra no estabelecimento e, junto dele, uma funcionária que estaria na parte externa do comércio. Tudo indica que ela havia acabado de ser abordada pelo assaltante. Ele também coloca bermudas, camisas e outros produtos em uma mochila.

No vídeo também é perceptível que o bando obriga as funcionárias a encherem mochilas, sacolas e até uma caixa de papelão com os materiais da loja. Após recolherem o que acharam que dariam conta de levar, os criminosos foram embora. Os envolvidos no crime seriam os assaltantes que participaram dos dois últimos roubos, conforme informou a proprietária, que não teve o nome revelado para preservar a sua segurança.

Ela diz que até o momento não houve retorno da Polícia Militar sobre a identificação e prisão dos assaltantes, assim como a recuperação do material roubado. “Esse último assalto ocorreu na sexta-feira, dia 10 , por volta das 17h. Fizemos o boletim de ocorrência no mesmo dia, mas não tivemos nenhum retorno. Os três assaltos ocorreram em menos de uma semana", disse a empresária.

A reportagem tentou contato com as assessorias da Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Equatorial Energia, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.