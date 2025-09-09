‘Loirinho’ é morto com vários tiros na região da cabeça em Canaã dos Carajás

Um homem chamado Cristian Fonseca Júnior, de 21 anos, mais conhecido como ‘Loirinho’, foi morto a tiros em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (8), no bairro dos Maranhenses, quando a vítima estava em frente ao condomínio onde morava. Dois homens em uma motocicleta foram apontados por testemunhas como os autores do homicídio.

Os relatos iniciais são de que o crime ocorreu por volta das 22h, na Avenida Liberdade. Cristian estava em uma calçada quando a dupla, em uma moto preta, chegou e fez ao menos seis disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram. Testemunhas relataram para as autoridades policiais que os executores teriam chamado pelo nome de Cristian assim que chegaram no local. Quando o jovem se virou para olhar, foi alvejado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores e constatou o crime. A Polícia Civil também foi ao local para dar início às investigações, que irão ocorrer por meio da divisão de homicídios. Segundo a perícia, os projéteis recolhidos indicam que a arma usada no crime seria uma pistola calibre .380. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os relatos iniciais seriam de que o homicídio poderia estar relacionado a facções criminosas. Mas somente as autoridades policiais poderão esclarecer a real motivação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.