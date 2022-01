Logo após a virada de ano, homem é baleado e morto no bairro de Nazaré, em Belém

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi assassinado a tiros logo após a virada de ano, durante as primeiras horas deste sábado (1), em Belém. De acordo com informações da polícia, ele e um comparsa teriam sido flagrados tentando furtar um estabelecimento comercial no bairro de Nazaré, quando foi baleado e morto pelo vigilante do local. O outro homem foi autuado em flagrante. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

A suposta tentativa de furto teria ocorrido por volta de 1h da madrugada, em uma loja localizada na avenida Generalíssimo Deodoro, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado. O vigilante do local, ao visualizar a situação, sacou uma arma de fogo e atirou contra os dois homens, atingindo um deles.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ainda teria sido acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o comparsa dele foi autuado em flagrante pela Polícia Militar. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado por volta das 2h e uma equipe fez a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na Seccional de São Brás para apurar a tentativa de furto em um estabelecimento comercial. "Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado e veio a óbito, o outro foi detido e apresentado pela Polícia Militar, sendo autuado em flagrante. O caso segue sob investigação para apurar todos os fatos", disse a PC.

Já a Polícia Militar informou "que na madrugada deste sábado (1), equipes do 2º e do 20º Batalhões receberam informações sobre um baleamento próximo a um estabelecimento comercial localizado na travessa Generalíssimo Deodoro, bairro do Jurunas. O Samu foi acionado, mas o homem baleado morreu ainda no local. O outro suspeito foi conduzido para uma delegacia de Polícia Civil".