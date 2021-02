Jovem liderança Tembé é morta a tiros em Capitão Poço

Isac Tembé, 24 anos, liderança o povo Tembé Theneteraha, foi morto a tiros na noite de sexta-feira em Capitão Poço. Ele fazia parte do grupo de jovens indígenas kamarar wà, filho de cacique da aldeia Jacaré, no município. O crime aconteceu por volta das 22h e foi confirmado por pessoas e lideranças próximas da vítima.

Segundo os indígenas, o crime foi cometido pela Polícia Militar e aconteceu quando o indígena caçava junto com um grupo de guerreiros jovens na Terra Indígena, no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. A Redação Integrada já entrou em contato com a PM e aguarda posicionamento.

Informações mais recentes dizem que o corpo do jovem foi levado pela Polícia Militar para Capitão a Poço e está na funerária. Ainda segundo informações dos indígenas, “os policiais envolvidos se trancaram na Delegacia do município durante a noite e hoje (sábado) pela manhã sumiram da cidade”.

Ainda segundo eles, a Fundação Nacional do Índio (Funai) ainda não se manifestou e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) elabora petição para cobrar investigações.

Redes sociais

Como o caso já teve repercussão nas redes sociais, muitas pessoas revelam seus sentimentos de indignação e questionam o poder público e a justiça quanto ao crime contra o jovem indígena.

Nas redes sociais parentes, amigos e familiares se mostram indignados e revoltados com o crime e pedem respostas do poder público e da justiça. (Fotos: Redes Sociais) “Um tiro certeiro no peito e, provavelmente, de perto. A polícia alega confronto, como? Com um tiro no peito de perto? E qual motivo para a polícia matar um jovem que caçava junto com outros jovens nas terras que no passado era tudo terra indígena? O assassinato foi supostamente dentro de uma fazenda que faz fronteira com a aldeia”, diz uma das postagens nas redes sociais.

Ainda segundo os indígenas, o corpo foi removido do local sem perícia alguma e levado para a cidade de Capitão Poço sem o conhecimento da família.

“A polícia não fala nada e sua procedência é muito duvidosa. Cadê a Polícia Federal que não foi chamada pela Polícia Civil, já que se trata de indígena e território indígena? Cadê o Ministério Público Federal Por que o corpo foi removido sem perícia? Por que o corpo foi para a funerária e não para o Instituto Médico Legal??”, questiona um indígena na internet.

MPF cobra investigação sobre o caso

Em nota, o Ministério Público Federal (MPF) afirma que foi informado do fato no final da manhã deste sábado (13) e, por meio da unidade da instituição em Paragominas, abriu procedimento para cobrar a investigação do caso e acompanhá-la.

Além disso, o MPF está expedindo ofícios com solicitações urgentes de providências e de informações às Polícias Federal, Militar e Civil, e à Fundação Nacional do Índio (Funai).

A reportagem já contactou as polícias Militar e Civil e Funai. Mas, por enquanto, não obteve respostas. .