Lavador de carros é assassinado enquanto almoçava em restaurante no oeste do Pará

Edson Miranda Costa, de 45 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste paraense. Conhecido como 'Janjão', o homem trabalhava como lavador de carros e foi assassinado enquanto almoçava, por um homem que estava em uma motocicleta. O crime ocorreu na rua Angelim próximo à primeira rotatória da avenida Fernando Guilhon.

O principal suspeito foi identificado apenas como "Marquinho". Pelas características do crime, o homem não se inibiu de cometer o assassinato à luz do dia, em frente a um ponto de venda de peixe assado. Montado em uma motocicleta, o acusado apenas efetuou três disparos na vítima e fugiu do local.

Após ser alvejado, Janjão caiu na calçada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e já havia morrido antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. A perícia foi realizada por peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Civil, a vítima já tinha passagem pela polícia, mas não há detalhes sobre o crime cometido. O suspeito do assassinato já foi preso por tráfico de drogas.