Laudo de morte de menino Paulo Guilherme Guerra é concluído

O corpo da criança foi localizado em outubro do ano passado dentro de uma mala abandonada em frente ao Cemitério São José, no bairro da Marambaia

O Liberal
fonte

Polícia Científica solicita exames complementares antes de concluir laudo sobre morte de Paulo Guilherme. (Foto: Redes Sociais)

O laudo que indica a causa da morte do menino Paulo Guilherme Guerra, de seis anos, foi finalizado pela Polícia Científica do Pará e encaminhado à Polícia Civil, responsável pela investigação em Belém. O documento chega dois meses após o crime, que ocorreu em outubro do ano passado. Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que as diligências continuam em andamento.

O corpo da criança foi localizado em outubro do ano passado dentro de uma mala abandonada em frente ao Cemitério São José, no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com relatos de testemunhas, um pedestre encontrou o objeto, abriu a mala e achou o corpo, acionando as autoridades. Paulo Guilherme estava desaparecido desde a noite anterior à descoberta do corpo.

Morte de suspeito de envolvimento no caso

Em paralelo, a Polícia Civil também investiga a morte de um homem apontado como suspeito de envolvimento no assassinato do menino. George Hamilton dos Santos Gonçalves foi espancado até a morte no mesmo dia em que o corpo do menino Paulo Guilherme foi encontrado.

Polícia
