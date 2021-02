Ladrão de gado é preso e cinco animais são recuperados em Ulianópolis

Um homem foi preso em flagrante delito por furto de gado em uma fazenda no município de Ulianópolis, no sudeste paraense. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26), além da prisão, cinco animais foram recuperados na zona rural do município. O acusado não teve a identidade revelada pelas autoridades policiais.

Após a informação do crime, policiais civis seguiram até a propriedade do autor, situada a 80 quilômetros da sede do município. Lá, os agentes localizaram um touro e quatro vacas, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil. O gado era fruto do crime.

No local, foi constatado também que os animais possuíam a identificação, feita com marca de ferro, da fazenda do criminoso. Entretanto os policiais civis perceberam que a identificação estava sobreposta a que era usada na propriedade rural da vítima do furto.

Diante do flagrante, o investigado foi encaminhado para a Delegacia de Ulianópolis, para os procedimentos cabíveis. Ele foi preso e está à disposição da justiça.