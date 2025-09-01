'Kikinho' morre após confronto com a Rotam no bairro do Jurunas, em Belém

Manoel Benedito Oleastro de Castro, conhecido pelo apelido de “Kikinho”, morreu na noite de domingo (31/8), no bairro do Jurunas, em Belém, após confronto com o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (ROTAM). Segundo a Polícia Militar, o suspeito atentou contra a guarnição da Rotam, que revidou e o baleou na altura do tórax.

De acordo com as autoridades, o suspeito ainda chegou a ser socorrido até o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, mais conhecido como PSM da 14. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com “Kikinho”, a PM apreendeu uma pistola e mais carregador contendo quatro munições. O material foi apresentado na Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.