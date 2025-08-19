Capa Jornal Amazônia
Justiça impõe restrições a comandante de rebocador que colidiu com ponte de Outeiro

Mário do Carmo de Sousa Lima havia sido preso no domingo (17) e foi solto nesta terça-feira (19) após pagar uma fiança de R$ 12.144,00

O Liberal

A Justiça do Pará concedeu liberdade provisória ao comandante do rebocador que colidiu com a nova ponte de Outeiro, em Belém, mas impôs uma série de medidas cautelares para que ele possa responder ao processo em liberdade. Mário do Carmo de Sousa Lima havia sido preso no domingo (17) e foi solto nesta terça-feira (19) após pagar uma fiança de R$ 12.144,00.

Entre as condições estabelecidas pelo juiz plantonista estão: comparecer a todos os atos processuais; manter o endereço atualizado e informar qualquer mudança; não se ausentar da comarca sem autorização judicial por mais de 30 dias; além de comparecer ao fórum a cada dois meses para justificar suas atividades. O descumprimento dessas medidas poderá resultar na decretação de sua prisão preventiva.

Em depoimento, o comandante negou responsabilidade e disse que fatores naturais, como maré e ventos, teriam provocado a colisão.

