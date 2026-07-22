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Polícia

Justiça Federal do Pará decreta nova prisão de investigado por tráfico internacional de drogas

Suspeito é apontado pela Polícia Federal como integrante de organização criminosa investigada na Operação Euterpe, que apura o envio de 320 quilos de cocaína para Portugal

O Liberal
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Com a nova decisão judicial, o homem permanece à disposição da Justiça, respondendo também às acusações relacionadas às investigações conduzidas pela Polícia Federal (Foto: PF no Pará)

Após representação da Polícia Federal, em Belém, a Justiça Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará decretou nova prisão preventiva de um investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.

O homem foi alvo de investigação da Polícia Federal após a deflagração da Operação Euterpe, em 2022, que apura o envio de 320 kg de cocaína ocultos em uma carga destinada a Portugal. Ainda segundo a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, o investigado foi preso em março de 2026, na Bolívia, sendo transferido ao Brasil. No início de julho de 2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a prisão preventiva em um dos processos aos quais respondia, substituindo a medida por cautelares diversas.

Porém, uma nova ordem de prisão expedida pela Justiça de Minas Gerais manteve o investigado sob custódia em outro procedimento criminal. Diante do novo fato, a Polícia Federal representou pela decretação da prisão preventiva do investigado no processo decorrente da Operação Euterpe.

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O pedido foi acolhido pela Justiça Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará, que expediu, na terça-feira (21), novo mandado de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com a nova decisão judicial, o homem permanece à disposição da Justiça, respondendo também às acusações relacionadas às investigações conduzidas pela Polícia Federal.

 

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