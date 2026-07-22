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Polícia procura por dupla suspeita de assaltar pousada em Marudá

Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel informou que a dupla estava armada e roubou um cordão de ouro, dois anéis e uma pulseira

O Liberal

22 de julho de 2026 às 13:40

Modificado em 22 de julho de 2026 às 14:24

A imagem em destaque mostra os suspeitos procurados pelas forças de segurança no assalto.

A imagem em destaque mostra os suspeitos procurados pelas forças de segurança no assalto. ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, são suspeitos de assaltar uma pousada localizada na rua Caio Prado, em Marudá, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de terça-feira (21/7). Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel informou que a dupla estava armada e roubou um cordão de ouro, dois anéis e uma pulseira.

Por volta das 21h30, a PM foi acionada ao caso e se deslocou ao local. O proprietário da pousada relatou aos agentes que a dupla fugiu em um Honda Civic preto após o assalto. Os policiais fizeram buscas pelos suspeitos, mas não os encontraram. A dupla procurada pelo crime usava boné e camisas, uma delas de cor azul e a outra, amarela.

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Ainda conforme as autoridades, a vítima disse que os dois homens tinham ido até a pousada, durante a tarde, verificar se tinha quarto disponível, e retornaram à noite para cometer o roubo.

A PM segue atrás dos suspeitos, que ainda não foram encontrados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou nesta quarta (22/7) que, até o momento, a ocorrência não foi registrada na delegacia que atende a área.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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