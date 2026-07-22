Polícia procura por dupla suspeita de assaltar pousada em Marudá

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, são suspeitos de assaltar uma pousada localizada na rua Caio Prado, em Marudá, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de terça-feira (21/7). Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel informou que a dupla estava armada e roubou um cordão de ouro, dois anéis e uma pulseira.
Por volta das 21h30, a PM foi acionada ao caso e se deslocou ao local. O proprietário da pousada relatou aos agentes que a dupla fugiu em um Honda Civic preto após o assalto. Os policiais fizeram buscas pelos suspeitos, mas não os encontraram. A dupla procurada pelo crime usava boné e camisas, uma delas de cor azul e a outra, amarela.
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Ainda conforme as autoridades, a vítima disse que os dois homens tinham ido até a pousada, durante a tarde, verificar se tinha quarto disponível, e retornaram à noite para cometer o roubo.
A PM segue atrás dos suspeitos, que ainda não foram encontrados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou nesta quarta (22/7) que, até o momento, a ocorrência não foi registrada na delegacia que atende a área.
Denuncie
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.